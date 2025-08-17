Open Air Gampel chiude, quasi sold-out

Keystone-SDA

L'Open Air Gampel, in Vallese, ha registrato quasi il tutto esaurito in questi quattro giorni di concerti. I biglietti venduti sono stati 97'000, un migliaio in più dell'anno scorso.

2 minuti

(Keystone-ATS) Soddisfatti gli organizzatori: c’è stata una bella atmosfera e la meteo è stata decisamente buona, si legge in un comunicato diramato oggi. I sanitari si sono occupati di 680 persone, di cui una è stata portata in ospedale per accertamenti.

Anche quest’anno si è esibito un considerevole numero di artisti: 42 band e oltre 50 DJ, spaziando dal pop al metal, dall’hip hop al folk, alla musica elettronica.

Come segno di solidarietà, l’Open Air ha invitato gli abitanti del comune di Blatten (VS), nella Lötschental: alla fine di maggio, il villaggio è stato distrutto da una frana. Circa 350 persone hanno accettato l’invito.

Blatten am Openair eingeladen Für den Transport der Festivalgäste wurden laut Communiqué neu Shuttlebusse zum Bahnhof Gampel-Steg eingesetzt. Von dort konnten die Gäste mit der Bahn weiter nach Hause fahren. Zeitweise sei es dabei zu längeren Wartezeiten gekommen, was für Kritik sorgte. Im Allgemeinen würden die Besucherinnen und Besucher häufiger mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Als Zeichen der Solidarität lud das Openair die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Blatten im Lötschental ein, wie es weiter hiess. Ende Mai war das Dorf durch einen Bergsturz zerstört worden. Das Angebot nahmen rund 350 Personen an.