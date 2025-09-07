Opec+ decide aumento produzione greggio
Gli otto Paesi membri chiave dell'Opec+, che comprendono la Russia e l'Arabia Saudita, hanno deciso di incrementare la produzione di petrolio, alzandola di 137.000 barili al giorno a partire da ottobre rispetto al livello richiesto a settembre.
(Keystone-ATS) Lo annuncia l’organizzazione mondiale dei produttori di petrolio.
Il cosiddetto gruppo di otto Paesi del V8 – Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti (Eau), Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman – intende così, secondo gli analisti, aumentare le quote di mercato di petrolio greggio nel mondo.