Opec+, accordo per aumentare produzione di greggio

Keystone-SDA

I paesi dell'Opec+, gruppo che comprende anche la Russia, hanno deciso, come da attese, di aumentare in maniera sostanziosa la produzione petrolifera da settembre.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nella riunione tenuta in videoconferenza è stata stabilita una crescita di 548mila barili al giorno a partire da settembre. Con questa decisione si azzera il taglio alla produzione deciso nel 2023.

L’accordo include anche un aumento graduale riservato agli Emirati Arabi Uniti mentre una ulteriore tranche di 1,66 milioni di barili sarà rivista entro la fine di dicembre.

Come sottolinea Bloomberg, l’organizzazione ha così cambiato radicalmente la sua strategia dalla difesa dei prezzi a una maggiore produzione nell’ambito delle forti tensioni geopolitiche e delle pressioni del presidente Usa Trump, sia per abbassare i prezzi sia sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina.