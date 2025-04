Onu vigila su aiuti in Myanmar, ‘arrivano ma serve di più’

Keystone-SDA

Le Nazioni Unite non hanno rilevato alcun blocco o dirottamento degli aiuti umanitari nella loro risposta al terremoto in Myanmar, che ha ucciso più di 2.700 persone nel mezzo di una guerra civile.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha affermato da Rangoon il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite Marcoluigi Corsi, smentendo prime informazioni che denunciavano manovre del regime nella distribuzione degli aiuti. L’Onu chiede comunque la sospensione del conflitto e invita la comunità internazionale a inviare altri aiuti.

“Finora siamo riusciti a fornire assistenza alla popolazione”, ha affermato Corsi in una conferenza stampa a Ginevra. “La distribuzione è in corso e finora non abbiamo riscontrato alcun blocco”, ha assicurato durante una conferenza stampa a Ginevra. “Per quanto ne so, non c’è stata alcuna appropriazione indebita di aiuti”, ha aggiunto.

La risposta delle Nazioni Unite al terremoto è stata “coordinata” con tutte le parti interessate sul campo, comprese le autorità militari al potere, ha detto, sottolineando al contempo che le Nazioni Unite seguono “i principi umanitari internazionali di imparzialità e neutralità”.

“Gli attacchi militari della giunta devono cessare. Gli ostacoli agli aiuti devono essere rimossi. I giovani non devono temere l’arresto o la coscrizione obbligatoria. La comunità internazionale deve fornire un’assistenza più urgente. Ora”, ha scritto il relatore speciale delle Nazioni Unite sul Myanmar, Tom Andrews, su X. Invitato a commentare le sue parole, Corsi ha sottolineato che “c’è sempre una politicizzazione degli aiuti” in generale. “Ma le Nazioni Unite hanno un solido sistema di monitoraggio. Abbiamo partner fidati che possono riferire sulla distribuzione degli aiuti ovunque si trovino, anche nelle aree meno accessibili”.