Onu: Russia responsabile abbattimento volo MH17

Keystone-SDA

L'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'abbattimento del volo MH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

(Keystone-ATS) Il consiglio di amministrazione dell’organizzazione con sede a Montreal, in Canada, ha ritenuto che i ricorsi presentati da Australia e Paesi Bassi in merito all’abbattimento dell’aereo della Malaysia Airlines erano “fondati in fatto e in diritto”. Si tratta della prima decisione del consiglio dell’organizzazione “nel merito di una controversia tra Stati membri”.

“La Federazione Russa non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto aereo internazionale in seguito all’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014”, si legge in un comunicato dell’agenzia diffuso ieri sera.

L’Icao ha sottolineato che questa è la prima volta nella sua storia che il suo consiglio si pronuncia sul merito di una controversia tra Stati membri. Il 17 luglio 2014, il Boeing 777 della Malaysia Airlines – in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur – si è schiantato nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, dove i ribelli separatisti filo-russi stavano combattendo contro le forze ucraine.

L’aereo è stato colpito da un missile terra-aria BUK di fabbricazione russa. Due terzi delle vittime erano olandesi, insieme a 38 australiani e circa 30 malesi, con molte vittime di doppia cittadinanza.

L’allora presidente ucraino, Petro Poroshenko, definì l’accaduto un “atto terroristico”. I ribelli filo-russi nella zona affermarono che l’aereo di linea era stato abbattuto da un jet militare ucraino e il presidente russo Vladimir Putin dichiarò che l’Ucraina “ha la responsabilità”. Il giorno seguente, l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama disse che l’aereo fu abbattuto da un missile lanciato da un territorio controllato dai separatisti e che i ribelli non sarebbero stati in grado di colpirlo senza l’appoggio russo.

Nel 2022, un tribunale olandese ha condannato all’ergastolo tre uomini per l’abbattimento, tra cui due russi, ma Mosca – che ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella tragedia – ha rifiutato di estradarli.

I governi di Australia e Paesi Bassi hanno accolto con favore, ieri sera, la decisione dell’agenzia delle Nazioni Unite. “Questo è un momento storico nella ricerca della verità, della giustizia e della responsabilità per le vittime dell’abbattimento del volo MH17, per le loro famiglie e i loro cari”, ha dichiarato il governo australiano in una nota. Ha invitato l’agenzia a “muoversi rapidamente per determinare i rimedi” per la violazione del diritto internazionale da parte della Russia.

“Invitiamo la Russia ad assumersi finalmente la propria responsabilità per questo orribile atto di violenza e a riparare la sua condotta vergognosa, come richiesto dal diritto internazionale”, ha aggiunto il governo.

Gli inquirenti internazionali hanno sospeso le indagini sul caso lo scorso anno, affermando che non c’erano prove sufficienti per identificare altri sospettati.