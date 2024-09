Onu, risposta umanitaria per 245 mln di persone in 74 paesi

(Keystone-ATS) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha presentato oggi il Rapporto annuale sui lavori dell’Organizzazione, in vista della 79a sessione dell’Assemblea Generale a New York.

“Nel 2023, insieme ai nostri partner sul campo, abbiamo coordinato piani di risposta umanitaria per 245 milioni di persone in 74 Paesi e fornito assistenza e protezione salvavita a quasi 160 milioni di persone bisognose. L’ Onu ha anche mobilitato la cifra record di 22,7 miliardi di dollari in assistenza umanitaria da donatori di tutto il mondo, finanziando programmi salvavita in Afghanistan, Sudan, Yemen e nei Territori Palestinesi Occupati, nonché in aree colpite da disastri naturali, come i terremoti in Siria e Turchia. e inondazioni in Libia, Malawi e Mozambico”.

“In un periodo di crescenti crisi globali, dall’aumento della povertà all’emergenza climatica, le Nazioni Unite rimangono impegnate a promuovere la pace, far progredire lo sviluppo sostenibile e alleviare la sofferenza umana” ha aggiunto.

Il Peacebuilding Fund, ha riferito ancora Guterres, ha stanziato più di 200 milioni di dollari per sostenere piani di pace nazionali in 36 paesi, con particolare attenzione all’uguaglianza di genere. I partenariati con organizzazioni regionali, come l’Unione africana, hanno rafforzato la prevenzione dei conflitti.

Guterres ha, infine, ricordato come le operazioni dell’Onu sul campo hanno comportato un notevole costo umano. “Il 2023 ha visto il maggior numero di persone e operatori umanitari delle Nazioni Unite uccisi, con la stragrande maggioranza delle vittime che erano membri del personale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che lavoravano a Gaza” ha concluso.