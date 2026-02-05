Onu, rischio collasso umanitario a Cuba per carenza petrolio

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto "estremamente preoccupato" per la situazione umanitaria a Cuba, che potrebbe "aggravarsi fino al collasso" se dovessero proseguire le pressioni statunitensi sull'approvvigionamento di petrolio dell'isola.

(Keystone-ATS) Lo ha riferito il portavoce Stéphane Dujarric, richiamando il decreto con cui Washington minaccia l’imposizione di dazi ai Paesi che vendono greggio all’Avana, dopo l’interruzione delle forniture dal Venezuela.

Gli Stati Uniti giustificano la linea dura facendo riferimento a una “minaccia eccezionale” per la sicurezza nazionale, mentre Cuba accusa il presidente americano Donald Trump di voler “asfissiare” l’economia dell’isola, già messa a dura prova da blackout quotidiani e da una crescente carenza di carburante.

Trump ha parlato di contatti in corso e di un possibile accordo, ma l’Avana ridimensiona, parlando di semplici scambi di messaggi e non di un vero dialogo.