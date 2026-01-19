Onu, aumento allarmante delle esecuzioni capitali nel 2025

Keystone-SDA

Il mondo ha assistito a un allarmante aumento del numero di esecuzioni nel 2025. È il monito lanciato oggi a Ginevra dall'Alto commissariato Onu per i Diritti Umani.

3 minuti

(Keystone-ATS) L’aumento – precisa un comunicato – è dovuto principalmente alle esecuzioni in un piccolo numero di Stati che mantengono la pena di morte, come Iran, Arabia Saudita e Usa. Il rialzo globale è dovuto in particolare a quelle per reati legati alla droga, che non comportano omicidi intenzionali.

Mentre la tendenza globale generale continua a muoversi verso l’abolizione universale della pena di morte, “il mio ufficio ha monitorato un aumento allarmante nell’uso della pena capitale nel 2025, in particolare per reati che non raggiungono la soglia dei ‘reati più gravi’ richiesta dal diritto internazionale”, nonché la continua esecuzione di persone condannate per reati commessi quando erano minori e la persistente segretezza sulle esecuzioni, ha detto l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk.

Negli Usa nel 2025 sono state eseguite 47 condanne a morte, “il numero più alto degli ultimi 16 anni”. Il ricorso all’asfissia con gas, introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 2024, si è ampliato, sollevando gravi preoccupazioni circa la tortura o altre punizioni crudeli.

In Iran, almeno 1500 persone sarebbero state giustiziate l’anno scorso, di cui almeno il 47% per reati di droga. “L’entità e il ritmo delle esecuzioni suggeriscono un uso sistematico della pena capitale come strumento di intimidazione da parte dello Stato”, ha detto Türk.

In Arabia Saudita, almeno 356 persone sarebbero state giustiziate, superando il precedente record stabilito nel 2024. Le esecuzioni pubbliche sono continuate in Afghanistan. Almeno 24 persone sono state giustiziate in Somalia e 17 a Singapore.

In Cina e in Corea del Nord, l’uso della pena di morte rimane avvolto nel segreto, rendendo difficile ottenere dati accurati. In Bielorussia, l’ambito dei reati capitali è stato recentemente ampliato. Diversi Stati hanno tuttavia adottato misure incoraggianti nel 2025, come Vietnam, Pakistan, Zimbabwe o Malesia, che hanno ridotto il numero di reati punibili con la morte.

“La pena di morte non è uno strumento efficace per il controllo del crimine e può portare all’esecuzione di persone innocenti”, ha ribadito Türk, che ha rinnovato l’appello a tutti gli Stati che mantengono la pena di morte affinché istituiscano una moratoria immediata e si adoperino per la sua completa abolizione.