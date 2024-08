Onu, “luglio mese più letale, uccisi 219 civili”

(Keystone-ATS) Il mese di luglio ha registrato in Ucraina il maggior numero di vittime civili dall’ottobre del 2022, con un totale di 219 morti: lo riferisce la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel Paese (Hrmmu).

Allo stesso tempo, l’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani – citato da Save the Children – riporta che a luglio sono stati uccisi o sono rimasti feriti in Ucraina almeno 71 bambini, un bilancio che porta il totale a 2’184 bambini coinvolti dall’inizio della guerra (633 morti e 1’551 feriti).