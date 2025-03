Ong, forze di sicurezza siriane hanno ucciso 1068 civili

Keystone-SDA

Le forze di sicurezza siriane e i loro alleati hanno ucciso 1068 civili, secondo un nuovo bilancio diffuso dall'Osservatorio siriano per i diritti umani.

1 minuto

(Keystone-ATS) Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso di continuare a fornire alla Siria “ogni tipo di supporto” e ha condannato fermamente l’ondata di violenza che ha colpito il nord-ovest negli ultimi giorni.

“Continueremo a fornire ogni tipo di supporto possibile alla nostra vicina Siria per recuperare e preservare la sua integrità territoriale… e per raggiungere la pace con tutte le sue minoranze etniche e settarie”, ha affermato dopo che circa 1000 civili sono stati uccisi in diversi giorni del peggior spargimento di sangue dalla cacciata di dicembre del presidente siriano Bashar al-Assad.