Ong, almeno 73 morti in due giorni di violenza settaria in Siria

Keystone-SDA

Almeno 73 persone sono state uccise in Siria in due giorni di violenza settaria, ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

(Keystone-ATS) L’ong, con sede in Gran Bretagna e che si basa su una rete di fonti in Siria, ha affermato che il bilancio delle vittime a Jaramana e Sahnaya include 30 membri delle forze di sicurezza, 15 combattenti della minoranza drusa e un civile.

Nella provincia meridionale di Suweyda, 27 uomini armati drusi sono stati uccisi, 23 dei quali in un'”imboscata” ieri sulla strada Suweyda-Damasco.