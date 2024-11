Ong, 16 civili sono morti in un raid aereo a Aleppo

Keystone-SDA

L'ong Syria Monitor afferma che 16 civili sono morti in un attacco aereo su Aleppo.

(Keystone-ATS) Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, si tratta probabilmente di jet militari russi ma non si hanno conferme. L’attacco è avvenuto nei pressi della rotonda Basil, nella parte sud-occidentale della città presa d’assalto dalle forze jihadiste filo-turche.