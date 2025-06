Ondata di calore anche in Gb, temperature record a Londra

Keystone-SDA

L'ondata di calore che ha travolto l'Europa non ha risparmiato la Gran Bretagna, dove sono previste per oggi, in particolare a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra, temperature record di 34 gradi.

(Keystone-ATS) Come sottolineano i media, alcuni parti del Paese sono più calde della Giamaica in queste ore, mentre si apre nella capitale britannica il torneo tennistico di Wimbledon, con le temperature più alte mai registrate per il primo giorno delle sfide sull’erba.

Accanto ai consigli alla popolazione per proteggersi dagli effetti della canicola è stata diffusa una allerta contro gli incendi in condizioni di siccità.

Secondo gli esperti le temperature registrate sono superiori di 10-12 gradi rispetto a quelle normali in questo periodo. Domani potrebbe fare ancora più caldo nel sud-est dell’Inghilterra, col termometro oltre i 35 gradi.