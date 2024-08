Ondata di caldo si estende ulteriormente in Svizzera

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ondata di caldo che sta interessando la Svizzera si estende ulteriormente: oltre a gran parte del Ticino e ad alcune zone del Vallese, dove l’allerta canicola è ormai di livello 4 su 5 (forte pericolo), numerose regioni sono nel frattempo state poste in allerta 3.

Stando al bollettino aggiornato dei pericoli naturali in Svizzera emesso dalla Confederazione, l’elenco delle regioni dove il pericolo è marcato comprende l’alto Ticino, diverse valli del Vallese, la Bassa Engadina, la Valle del Reno nei Grigioni, Ginevra e il bacino lemanico, come pure la zona di Basilea.

A soffrire sarà in particolare il versante meridionale delle Alpi,: oggi e domani il caldo dovrebbe “intensificarsi notevolmente”, mettono in guardia gli esperti federali. Stando a MeteoSvizzera a basse quote sono attesi 34 gradi, con minime di 22 gradi.