On sempre in crescita, nuovo fatturato record

Keystone-SDA

On continua a crescere in termini di vendite.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nel primo trimestre l’azienda zurighese che produce scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo nota fra l’altro anche per avere l’ex campione di tennis Roger Federer come investitore e ambasciatore ha visto il fatturato salire (su base annua) del 43% a 727 milioni di franchi (40% al netto degli influssi valutari).

“In linea con la nostra visione di essere il marchio globale di abbigliamento sportivo più prestigioso i risultati del primo trimestre hanno superato le nostre aspettative e riflettono il forte slancio in tutti i canali, regioni e categorie di prodotto”, afferma il co-presidente esecutivo Caspar Coppetti, citato in un comunicato odierno.

Il buon andamento delle vendite ha avuto un impatto positivo anche sulla redditività operativa: il risultato rettificato a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è salito del 55% a 120 milioni. Il relativo margine è passato dal 15,2% al 16,5%. L’utile netto si è invece contratto del 38% a 57 milioni, cosa che è da ricondurre anche agli effetti valutari.

La minaccia dei dazi statunitensi, l’aumento dei costi di trasporto e la volatilità dei tassi di cambio hanno reso più difficile la pianificazione, ma secondo il co-Ceo Martin Hoffmann questo non ha rallentato finora la crescita delle vendite. “Aprile è stato il mese più forte della nostra storia”, ha sottolineato in un colloquio con l’agenzia Awp. Il dirigente si è anche detto soddisfatto dell’accoglienza riservata ai prodotti lanciati di recente.

Visto il buon andamento degli affari l’azienda ritocca leggermente al rialzo gli obiettivi per l’intero esercizio in corso, che vertono su una crescita dei ricavi di almeno il 28% (in precedenza 27%): il giro d’affari potrebbe quindi raggiungere 2,9 miliardi di franchi. Il margine Ebitda è atteso fra 16,5% e 17,5%.

La questione delle barriere doganali rimane comunque di attualità: “Stiamo monitorando attentamente gli sviluppi della politica commerciale e ci adatteremo di conseguenza”, ha dichiarato Hoffmann. Le previsioni tengono conto dei dazi aggiuntivi del 10% che si applicano attualmente negli Usa. Al momento non è invece prevista la delocalizzazione della produzione negli Stati Uniti a causa della politica tariffaria: “la produzione rimarrà in Vietnam e Indonesia a prescindere dagli sviluppi attuali”, ha sottolineato il manager. A suo avviso sono infatti i luoghi giusti per la produzione di “prodotti tecnologici sportivi di alta qualità” in termini di personale qualificato.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, David Allemann, Olivier Bernhard (ex pluri-campione Ironman) e Caspar Coppetti. Le scarpe On dispongono di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che dovrebbe migliorare l’esperienza del corridore. Nel novembre 2019 Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di marketing e nel settembre 2021 l’impresa è sbarcata alla borsa di New York: dall’inizio dell’anno la performance è negativa, pari al -28%.