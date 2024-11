On: vendite ancora in forte aumento, miglior trimestre della storia

Keystone-SDA

On continua a crescere a ritmi sostenuti: nel terzo trimestre l'azienda zurighese che produce scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo ha visto il fatturato salire (su base annua) del 32% a 636 milioni di franchi.

2 minuti

(Keystone-ATS) “È stato il miglior trimestre nella storia aziendale”, ha affermato il co-Ceo e responsabile delle finanze Martin Hoffmann, commentando i dati diffusi dall’impresa nota fra l’altro anche per avere l’ex campione di tennis Roger Federer come comproprietario e ambasciatore.

Le vendite sono state stimolate dai Giochi Olimpici di Parigi nonché da collaborazioni con star quali l’attrice americana Zendaya, che stanno rendendo il marchio più popolare tra i giovani, ha spiegato il dirigente. Il risultato operativo è salito da 58 a 73 milioni di franchi, mentre l’utile netto si è contratto del 48% a 56 milioni, un’evoluzione che Hoffmann spiega con il rafforzamento del franco.

Il manager è quindi fiducioso per il futuro. “Stiamo entrando nel trimestre natalizio con molto slancio”, dice. Per l’insieme del 2024 l’azienda prevede ora una crescita delle vendite, al netto dell’impatto dei cambi, di almeno il 32%: il fatturato dovrebbe raggiungere 2,3 miliardi di franchi, a fronte degli 1,8 miliardi del 2023. Il prossimo traguardo, fissato per il 2026, dovrebbe portare il gruppo a sfiorare i 3,6 miliardi di ricavi.

On è stata fondata nel 2010 da tre appassionati della corsa, David Allemann, Olivier Bernhard e Caspar Coppetti. Le scarpe in questione dispongono di una tecnologia di ammortizzazione brevettata che dovrebbe migliorare l’esperienza del corridore. Nel novembre 2019 Federer è diventato socio dei fondatori, portando anche la sua esperienza in materia di marketing, e nel settembre 2021 l’impresa è sbarcata alla borsa di New York.