Oms Europa, cambiamento climatico è emergenza sanitaria

Keystone-SDA

Dichiarare il cambiamento climatico una "emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale", superando le regole attuali concepite solo per epidemie temporanee.

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(Keystone-ATS) È una delle raccomandazioni che arriva dalla Pan-European Commission on Climate and Health, commissione indipendente composta da ex capi di governo, organismi internazionali, ministri e leader della società civile, promossa dall’ufficio europeo dell’Oms.

Nel documento Pan-European Commission on Climate and Health. Call to Action’, la commissione sottolinea come il cambiamento climatico non sia una minaccia futura da gestire, ma “una crisi immediata e crescente che colpisce simultaneamente salute, alimentazione, acqua, energia e sicurezza nazionale”, aggiungendo come la regione europea sia quella in cui si sta registrando un più rapido riscaldamento, “con temperature in aumento al doppio della media globale”. La commissione ha perciò formulato 17 raccomandazioni per contrastare fin subito in maniera più incisiva il cambiamento climatico.

“Il cambiamento climatico è una minaccia alla sicurezza, un’emergenza sanitaria e una bomba economica a orologeria, tutto in uno”, ha affermato il direttore dell’ufficio regionale per l’Europa dell’Oms Hans Henri P. Kluge.

“Nel frattempo, i governi spendono miliardi per sovvenzionare i combustibili che causano il cambiamento climatico e gravano sui nostri sistemi sanitari. Questa commissione dice chiaramente ai leader: agite ora, finché esiste ancora una finestra di opportunità per un’azione preventiva”, ha concluso.