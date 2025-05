OMS: adottato storico Accordo sulle pandemie

Keystone-SDA

Gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno formalmente adottato oggi a Ginevra il primo Accordo pandemico al mondo.

2 minuti

(Keystone-ATS) “La storica decisione della 78esima Assemblea mondiale della sanità è il coronamento di oltre tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di Covid-19, e guidati dall’obiettivo di rendere il mondo più sicuro e più equo nella risposta a future pandemie”, annuncia un comunicato dell’OMS.

L’Accordo definisce i principi, gli approcci e gli strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una vasta gamma di settori, al fine di rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. Ciò include l’accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e strumenti diagnostici, precisa l’agenzia delle Nazioni Unite.

“Il mondo è oggi più sicuro grazie alla leadership, alla collaborazione e all’impegno dei nostri Stati membri nell’adottare lo storico Accordo pandemico dell’OMS”, ha dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, citato nel comunicato.

“L’Accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo dalle future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati indifesi per non patire nuovamente perdite come quelle subite durante il Covid-19”, ha aggiunto Ghebreyesus.

L’Accordo è stato adottato nel corso di una sessione plenaria dell’Assemblea mondiale della sanità, il principale organo decisionale dell’OMS. L’adozione odierna – ricorda il comunicato – fa seguito all’approvazione avvenuta ieri in Commissione con il voto delle delegazioni degli Stati membri dei paesi membri (124 favorevoli, 11 astensioni).