Oms, in Congo 80% campioni positivi a malaria

Keystone-SDA

"Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia".

(Keystone-ATS) È quanto ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ieri sera, a proposito della malattia non ancora identificata emersa nei giorni scorsi nella Repubblica Democratica del Congo.

In ogni caso, “ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte”, ha detto Tedros. I casi sono 416 con 31 decessi da inizio ottobre. Nell’area sono “alti i livelli di malnutrizione e bassa la copertura vaccinale”, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms.

“Meno di due settimane fa, l’Oms è stata informata di una malattia non diagnosticata nella Repubblica Democratica del Congo che ha causato 416 casi segnalati e 31 decessi”, ha spiegato. La maggior parte dei casi e dei decessi “sono stati riscontrati in bambini di età inferiore ai 14 anni, nel distretto di Panzi, nella provincia occidentale di Kwango”.

Nei giorni scorsi l’Oms e il governo locale hanno inviato team di esperti. Tuttavia, ha precisato Ghebreyesus, “l’area interessata è remota, le telecomunicazioni sono gravemente limitate e l’accesso è stato reso più difficile dalla stagione delle piogge. La squadra nazionale di risposta ha impiegato diversi giorni per raggiungere Panzi”.

“L’area soffre anche di alti livelli di malnutrizione e bassa copertura vaccinale, lasciando i bambini vulnerabili a una serie di malattie tra cui malaria, polmonite, morbillo e altre”, ha affermato il direttore generale dell’Oms. In ogni caso, “ulteriori campioni saranno raccolti e analizzati per determinare la causa o le cause esatte”, ha concluso Ghebreyesus.