Oms, confermati finora 6 casi di hantavirus su 8 sospetti

Keystone-SDA

Sono sei i casi di hantavirus finora confermati su otto sospetti a seguito di un focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

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(Keystone-ATS) “All’8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi (un tasso di mortalità del 38%). Sei casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani”, ha affermato l’Oms.