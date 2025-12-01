Oms, con tagli stop a prevenzione Hiv per 2,5 milioni di persone

Keystone-SDA

Nel 2025 circa 2,5 milioni di persone nel mondo hanno smesso di usare farmaci per prevenire l'Hiv (la cosiddetta Prep) a causa del taglio ai finanziamenti alla salute globale. Lo rende noto l'Oms, in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids che si celebra oggi.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Affrontiamo sfide significative, con tagli ai finanziamenti internazionali e la prevenzione che si blocca”, ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Allo stesso tempo, abbiamo opportunità significative, con nuovi entusiasmanti strumenti che hanno il potenziale di cambiare la traiettoria dell’epidemia di Hiv”, ha aggiunto Ghebreyesus.

Lo scorso anno, ricorda l’Oms, sono state registrate 1,3 milioni di nuove infezioni e si sono contati 630 mila decessi per cause correlate all’Hiv. Complessivamente, nel mondo 40,8 milioni di persone convivono con l’infezione. La gran parte delle infezioni continua a verificarsi in gruppi a rischio: lavoratori del sesso, transgender, uomini che fanno sesso con gli uomini, persone che fanno uso di droghe per via iniettiva.

Essenziale la prevenzione, anche per via farmacologica. Per questo l’Oms invita a espandere l’accesso ai nuovi strumenti, come il farmaco a somministrazione semestrale (lenacapavir) per prevenire l’infezione nei gruppi a rischio.

“Stiamo entrando in una nuova era di potenti innovazioni nella prevenzione e nel trattamento dell’Hiv”, ha affermato Tereza Kasaeva, direttrice del dipartimento dell’Oms per l’Hiv, la tubercolosi, l’epatite e le malattie sessualmente trasmissibili. “Abbinando questi progressi con un’azione decisa, sostenendo le comunità e rimuovendo le barriere strutturali, possiamo garantire che le popolazioni chiave e vulnerabili abbiano pieno accesso ai servizi salvavita”, ha concluso.