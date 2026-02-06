Oman, ‘Iran e Usa discutono condizioni per ripresa colloqui’

Le consultazioni tra Iran e Stati Uniti a Muscat "si sono concentrate sulla creazione di condizioni adeguate per la ripresa dei negoziati diplomatici e tecnici".

(Keystone-ATS) Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad al Busaidi, dopo il primo giro di colloqui a Muscat tra la delegazione iraniana e statunitense.

Secondo quanto riferisce Mehr, Al Busaidi ha incontrato separatamente la delegazione iraniana guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, e quella statunitense guidata da Steve Witkoff, l’inviato speciale degli Usa in Medio Oriente, e da Jared Kushner, il genero del presidente Donald Trump.

Il ministro ha ribadito l’impegno dell’Oman a continuare a sostenere il dialogo e la disponibilità del Sultanato a cooperare con diversi partner per contribuire al raggiungimento di soluzioni politiche concordate, in linea con gli obiettivi e le aspettative previsti. Secondo i media iraniani, Araghchi si è recato presso il luogo dei negoziati per iniziare un secondo giro di “colloqui indiretti” con Witkoff.