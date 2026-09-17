Omaggio a una collezionista pioniera al Kunstmuseum di Basilea

Keystone-SDA

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Una nuova mostra al Kunstmuseum di Basilea è dedicata alla vita fuori dal comune e alla collezione dell'elvetica Gertrud Dübi-Müller (1888-1980). Fra gli altri sono esposte opere di Van Gogh e Hodler.

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(Keystone-ATS) Amante d’arte, fotografa, fan di cabriolet e alpinista, la collezionista solettese fa parte dell’inventario del museo. È raffigurata in grande formato nel vano scale dell’edificio principale dell’istituzione nel dipinto “Blick ins Unendliche” di Ferdinand Hodler. Il pittore svizzero l’ha ritratta ben 17 volte.

“Fa parte della collezione da molto tempo: era arrivato il momento di rendere omaggio al suo contributo con una mostra”, ha dichiarato oggi dinanzi alla stampa la direttrice del museo Elena Filipovic.

Si tratta della prima esposizione completa dedicata a Dübi-Müller. Nel nuovo edificio del Kunstmuseum sono esposte un’ottantina di opere della sua collezione, tra cui anche fotografie che ha fatto durante le visite ad amici artisti.

Una cerchia questa di tutto rispetto di cui fanno parte Hodler, Giovanni Giacometti, Alice Bailly e Cuno Amiet. Non sorprende quindi che occupino una parte importante della mostra.

Vita di una pioniera

Sono esposte anche opere di Paul Cézanne, Gustav Klimt e Vincent van Gogh. Dübi-Müller aveva soltanto 20 anni quando ha acquisito il suo primo dipinto di Van Gogh, il ritratto dell’infermiere psichiatrico Charles-Elzéard Trabuc.

Cartoline, lettere e fotografie delle escursioni in cabriolet della collezionista sui passi alpini completano l’esposizione. Questi oggetti testimoniano il carattere pionieristico della solettese, che si distinse in diversi ambiti. Fu persino la prima donna automobilista del suo cantone.

L’esposizione “Van Gogh, Hodler e una cabriolet. La collezionista e pioniera Gertrud Dübi-Müller” è visibile da sabato al 7 febbraio 2027.