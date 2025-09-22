La televisione svizzera per l’Italia

Oltre mille apprendisti e 120’000 visitatori a Swiss Skills

1021 apprendisti e 120'000 visitatori, i numeri che ha fatto registrare la rassegna Swiss Skills 2025, durante i cinque giorni di manifestazione alla Bernexpo e alla premiazione alla Postfinance Arena di Berna. La Svizzera italiana si è distinta con undici medaglie.

(Keystone-ATS) I tre ori sono andati al collo di Olesja Capelli di Bellinzona (Tecnologia per dispositivi medici AFC all’Ente ospedaliero cantonale), a Giorgio Prieto di Locarno e a Maikol Floccari di Chiasso (entrambi Costruttori di binari AFC presso le FFS).

Nel comunicato rilasciato oggi dagli organizzatori si sottolinea pure la presenza 2’100 classi scolastiche, tra cui 1’500 studenti della Svizzera italiana, che hanno potuto provare 150 postazioni “Try a Skill” in cui sperimentare diverse professioni. “Giovani in fase di orientamento hanno avuto modo di confrontarsi con chi li accompagna, con oltre 800 esperte ed esperti del settore e con aziende interessate a nuove leve professionali”, si legge nella nota.

Arn: una festa popolare della formazione

Alla premiazione dei campionati per era presente anche il consigliere federale Guy Parmelin, che si è congratulato con i partecipanti e sottolineato come le loro competenza siano una “promessa per il futuro”. Il presidente dell’associazione Swiss Skills Daniel Arn ha invece definito l’evento “una vera e propria festa popolare della formazione professionale”.

