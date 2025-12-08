Oltre metà dei soldati IDF feriti soffre stress post-traumatico
Il dipartimento di riabilitazione del ministero della Difesa israeliano ha riferito di aver curato circa 22'000 soldati feriti dal 7 ottobre 2023, più della metà dei quali soffre di problemi di salute mentale. Lo riporta il Times of Israel.
(Keystone-ATS) Secondo il ministero della Difesa, circa il 58% delle persone curate dai centri di riabilitazione dall’inizio della guerra soffre di disturbo da stress post-traumatico e altri problemi di salute mentale. Tra i 22’000 soldati, circa il 63% sono riservisti.
Secondo il ministero, considerando anche le guerre precedenti, il dipartimento di riabilitazione si sta prendendo cura di un totale di 82’400 veterani feriti. Si prevede che entro la fine del 2026 il centro ne accoglierà altri 10’000, la maggior parte dei quali soffrirà di PTSD (disturbo post-traumatico da stress) o altri problemi di salute mentale.