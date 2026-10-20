Oltre 70 vittime dopo attacco Houthi in Yemen

Keystone-SDA

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L'attacco missilistico sferrato ieri dagli Houthi, vicini all'Iran, contro un campo militare delle forze governative yemenite ha provocato oltre 70 morti, secondo un nuovo bilancio fornito oggi dalle autorità locali.

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(Keystone-ATS) Si tratta dell’attacco più letale registrato in Yemen nelle ultime settimane, in un contesto di aumento dei combattimenti tra gli Houthi e il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dall’Arabia Saudita.

In un comunicato, il governatorato di Shabwa (nel centro del Paese) ha reso noto che il bilancio è salito a 73 vittime, mentre proseguono le ricerche per chiarire la sorte di 14 persone ancora disperse.

Il giorno precedente, le autorità avevano riferito di 53 morti e 200 feriti nell’attacco, che ha colpito un centro di addestramento per membri dei servizi di sicurezza e di polizia; secondo le forze governative yemenite, sono stati utilizzati tre missili balistici.

Gli Houthi hanno rivendicato l’azione, dichiarando di aver preso di mira “raggruppamenti di truppe nemiche saudite nel campo di Al-Alam, gestito da ufficiali sauditi”.

La provincia di Shabwa, situata in un’area sotto il controllo del governo, è una regione strategica, ricca di petrolio e gas. Secondo una fonte militare, l’esercito teme che questo attacco possa essere il preludio a una nuova offensiva di terra, dopo la rapida conquista, avvenuta a settembre per mano degli Houthi, della città portuale di Mokha e di altre località lungo la costa del Mar Rosso, oltre che dello strategico stretto di Bab el-Mandeb.

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