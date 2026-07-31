Oltre 48.300 migranti entrati a Ceuta ritornati in Marocco

Keystone-SDA

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Oltre 48.300 migranti dei 50 mila che sarebbero entrati in massa dall'alba di ieri nella città autonoma di Ceuta hanno fatto rientro in territorio marocchino alle 18:00 di oggi. Lo si apprende da fonti del ministero dell'Interno spagnolo.

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(Keystone-ATS) Il governo di Ceuta aveva stimato in circa 60 mila gli arrivi irregolari nella peggiore crisi migratoria registrata in territorio spagnolo.

Nel frattempo, l’Italia ha deciso di sospendere l’accordo di Schengen con la Spagna. Accennando a quanto accaduto a Ceuta, il presidente Usa Donald Trump ha parlato di “terribile” crisi migratoria in Spagna che deve essere un avvertimento per gli Stati Uniti. “È terribile. Ricordatevi questa immagine. Tra tre anni saremo noi così, se dovesse andare al potere la parte sbagliata”, ha detto Trump a Fox. “Se vincono i Democratici, non farete una bella vita”, ha aggiunto.

Continua fra l’altro ad aumentare fra l’altro il numero di vittime delle tragiche traversate a nuoto verso la città autonoma iberica: sono almeno 57 le persone finora recuperate senza vita in mare dalle forze di polizia, secondo i dati diffusi dalla Delegazione del Governo di Ceuta.