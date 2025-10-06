Oltre 35’000 uccelli migratori in Svizzera

Keystone-SDA

Circa 2200 appassionati di ornitologia hanno censito questo weekend in Svizzera un totale di 35'253 uccelli migratori. Fra le specie più presenti figurano il fringuello, il colombaccio e lo storno europeo, ha reso noto oggi Birdlife.

(Keystone-ATS) Gli ornitologi amatoriali hanno registrato in totale 10’084 fringuelli, 6205 colombacci e 2739 storni, ha precisato l’organizzazione attiva nella protezione della natura. Quest’anno si è poi osservata una presenza particolarmente elevata della pispola, dell’albanella e del mignattaio.

Il censimento ha avuto luogo nel quadro dell’azione annuale EuroBirdwatch. Oltre 27’000 persone di 34 Paesi europei hanno partecipato all’evento, osservando circa 2,4 milioni di uccelli migratori in rotta verso le loro residenze invernali.

La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sui pericoli che minacciano gli uccelli. La maggior parte dei migratori è insettivora e la sparizione degli insetti ha fortemente ridotto le fonti di nutrimento. La diminuzione delle zone umide, l’agricoltura intensiva e le costruzioni distruggono poi numerosi habitat e zone di riposo, ha sottolineato Birdlife.