Oltre 1800 fermati nelle proteste per Imamoglu

Keystone-SDA

Sono in tutto 1879 le persone fermate durante le proteste dell'ultima settimana in tutta la Turchia per Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dopo l'arresto per corruzione. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra le persone messe in custodia, per 260 è stato confermato l’arresto, mentre per 468 è stata emessa un’ordinanza di controllo giudiziario.

In 662 casi le procedure sono ancora in corso e non sono ancora state prese decisioni. Infine, le persone già rilasciate sono 489. Durante gli scontri, 150 agenti sono rimasti feriti, ha aggiunto Yerlikaya, come riferisce il quotidiano Habertürk.