Olten: uomo salito su palo stazione è un 29enne, ferito alle gambe

Keystone-SDA

È stato identificato l'uomo che ieri pomeriggio, arrampicandosi su un palo della linea di contatto alla stazione di Olten (SO), ha causato disagi al traffico ferroviario in varie zone della Svizzera tedesca.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di un 29enne che, cadendo sul marciapiede, ha riportato ferite a gambe e bacino. Ignoti i motivi del gesto.

Dopo che, intorno alle 16.45, la polizia è stata informata di quanto stava accadendo, una pattuglia si è recata sul posto, tentando di parlare con l’individuo. È poi stata raggiunta da specialisti del team di negoziazione per ulteriori trattative, così come da un’interprete.

Dopo circa un’ora e mezza, l’uomo si è lasciato cadere a terra, subendo le sopraccitate lesioni che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale, indica in una nota odierna la polizia solettese. Non è ancora chiaro perché il 29enne sia salito sul palo, viene precisato.

Il traffico è stato interrotto perché, per motivi di sicurezza, l’alimentazione elettrica ferroviaria è stata sospesa in tutta l’area di Olten. Essendo la stazione della città solettese uno dei principali snodi della rete svizzera, l’impatto sulla circolazione dei treni è stato notevole: si sono verificati ritardi e cancellazioni nell’ora di punta nelle zone di Basilea, Berna, Lucerna e Zurigo. La situazione è tornata pian piano alla normalità a partire dalle 19.00, anche se alcuni disagi si sono protratti pure in serata.