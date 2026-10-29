Olimpiadi invernali 2038 valore aggiunto per la Svizzera

Keystone-SDA

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La Svizzera può trarre vantaggi dal punto di vista sportivo, politico, economico e turistico dall'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038.

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(Keystone-ATS) Un gruppo di esperti lo ha ribadito oggi alla presenza del consigliere federale Martin Pfister in occasione della Giornata di Macolin.

Esperti del mondo dello sport, della politica, delle scienze e dell’economia hanno discusso delle opportunità che questo progetto offre alla Svizzera e della sua utilità per la popolazione. Per Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), questi Giochi rappresentano una grande opportunità e un valore aggiunto per la Svizzera.

Il progetto dei Giochi olimpici invernali del 2038 sta entrando nella sua fase decisiva: sostenuto dal Consiglio nazionale, sarà discusso dal Consiglio degli Stati a dicembre. La commissione competente sostiene questo progetto, che prevede un contributo finanziario federale di 200 milioni di franchi al massimo.

Sostegno del Consiglio federale

In giugno, il Consiglio federale ha manifestato il proprio sostegno all’organizzazione di questo evento. Il Governo ha sottolineato le ricadute positive delle Olimpiadi per la popolazione, nonché le innovazioni nei settori della promozione dello sport, della mobilità e del turismo.

Il dossier di candidatura deve pervenire al Comitato olimpico internazionale (CIO) entro la prossima primavera. Secondo l’associazione Switzerland 2038, il budget per i prossimi dieci anni, dall’assegnazione fino ai Giochi, ammonta a 2,2 miliardi di franchi, una somma sostenuta in gran parte da fondi privati e dal CIO stesso.

Impegno del mondo economico

Per la prima volta nella storia delle candidature olimpiche svizzere, anche gli ambienti economici si impegnano a favore del progetto attraverso importanti contributi finanziari, ha sottolineato con soddisfazione l’Ufficio federale dello sport (UFSPO).

I Giochi dovranno soddisfare i più elevati standard nazionali e internazionali in materia di sostenibilità, trasparenza e governance. Il dossier di candidatura prevede che si svolgano in modo decentralizzato nelle quattro regioni linguistiche. Non saranno realizzati nuovi edifici.

La Giornata di Macolin, un comune sopra Bienne (BE) che ospita l’UFSPO, è l’evento più importante in materia di politica dello sport.

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