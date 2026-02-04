Oggi test delle sirene in tutta la Svizzera

Keystone-SDA

Oggi avrà luogo la tradizionale prova delle sirene. Il test, condotto tra le 13.30 e le 16.30, serve a verificare che le circa 5'000 sirene distribuite in tutta la Svizzera possano dare l'allarme in modo affidabile in caso di un'emergenza.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), alle 13.30 verranno attivate le sirene per l’allarme generale, un suono modulato e regolare della durata di un minuto; se necessario la prova potrà essere ripetuta entro le 14.00. In seguito le sirene a valle degli sbarramenti idrici emetteranno invece il segnale di “Allarme acqua”, dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi.

Sarà testato anche il funzionamento dell’app Alertswiss. Tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein diffonderanno un comunicato del livello “Informazione”; questo procedimento permette di testare l’invio simultaneo di un numero elevato di notifiche push. Al contempo, il comunicato d’informazione serve a evitare che la prova delle sirene venga confusa con un allarme reale, ricorda l’UFPP. Il comunicato del livello “Informazione” non attiva il suono delle sirene sullo smartphone: l’allarme acustico sul cellulare è una prerogativa degli allarmi reali.

L’UFPP raccomanda alla popolazione di approfittare della prova delle sirene per verificare i propri preparativi in vista di un’emergenza, in particolare installare l’app Alertswiss su tutti i propri dispositivi mobili, compilare o verificare il piano d’emergenza per sé e/o la propria famiglia (disponibile sul sito web o nell’app Alertswiss) nonché preparare o verificare le proprie scorte domestiche, ad esempio con l’ausilio del calcolatore delle scorte d’emergenza dell’Approvvigionamento economico del paese (https://www.notvorratsrechner.bwl.admin.ch/it).

Le persone che vivono in un raggio di 50 km attorno a una centrale nucleare sono inoltre invitate a verificare se le compresse allo iodio distribuite l’ultima volta dalle autorità nell’autunno del 2023 sono ancora disponibili in casa. In caso contrario ci si può rivolgere al Servizio di approvvigionamento di compresse allo iodio: office@jdmt.ch.