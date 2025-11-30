Oggi si vota su servizio civico ed eredità

Keystone-SDA

È una domenica di votazioni. A livello federale, gli aventi diritto sono chiamati ad esprimersi su due iniziative popolari.

2 minuti

(Keystone-ATS) In programma anche votazioni a livello cantonale e comunale e il secondo turno dell’elezione suppletiva per il governo del cantone di Basilea Campagna.

La prima iniziativa, denominata “Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)” è promossa da un comitato interpartitico. Prevede che tutte le persone con cittadinanza svizzera prestino un servizio a beneficio della collettività e dell’ambiente.

Questo dovrebbe essere svolto nell’esercito, nella protezione civile o sotto forma di un servizio di milizia equivalente. L’obiettivo è concepire la sicurezza in modo più ampio e orientare maggiormente l’obbligo di prestare servizio verso settori quali la protezione del clima, la sicurezza alimentare e l’assistenza.

La seconda iniziativa, intitolata “Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)” e presentata dalla Gioventù socialista (GISO), chiede l’introduzione di una tassa federale sulle successioni e sulle donazioni, che andrebbe ad aggiungersi a quelle previste da comuni e cantoni, per combattere la crisi climatica.

Sugli importi eccedenti i 50 milioni di franchi sarebbe prelevata un’imposta del 50%, il cui gettito verrebbe attribuito per due terzi alla Confederazione e per un terzo ai cantoni.

A livello cantonale sono in programma varie votazioni su temi come il salario minimo, le cure dentarie, il voto agli stranieri, il diritto di voto alle persone con disabilità intellettive, le misure per far fronte alla crisi dell’alloggio o il divieto delle lotterie professionali.