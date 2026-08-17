Oggi riprendono le lezioni in altri cantoni

Keystone-SDA

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In gran parte della Confederazione sono riprese oggi le lezioni dopo la pausa estiva. Nel canton Zurigo, nella maggior parte della Svizzera centrale e in altri cantoni, gli alunni tornano sui banchi per l'inizio del nuovo anno scolastico.

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(Keystone-ATS) La scorsa settimana, il 10 agosto, le lezioni erano già riprese in 11 cantoni svizzerotedeschi: Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, Turgovia e in alcune sedi dell’Appenzello Interno.

L’anno scolastico prende il via così questa settimana, oltre che a Zurigo, anche a Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Uri, Zugo, Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud, nonché nell’Alto Vallese e nei Grigioni (ad eccezione degli allievi del Moesano che torneranno in aula il 24 agosto), stando alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Anche nella parte francofona del canton Berna studenti e insegnanti si ritrovano oggi in classe.

Nel Basso Vallese le lezioni riprenderanno il 20 agosto. Mentre a Friburgo si ripartirà il 27 agosto e in Ticino, come noto, gli allievi potranno ancora approfittare delle vacanze estive fino al 31.