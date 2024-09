Oggi giornata di votazioni federali e cantonali

(Keystone-ATS) Urne aperte fino a mezzogiorno oggi in Svizzera per votare sui due oggetti federali – iniziativa biodiversità e Riforma LPP – e per le votazioni su vari temi in tredici cantoni.

A livello federale i cittadini sono chiamati ad esprimersi sull’iniziativa popolare “Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)”, sostenuta dai Verdi, dal PS e dai Verdi liberali, e sulla Riforma della previdenza professionale (Riforma LPP).

I votanti sono interpellati anche su temi di carattere cantonale, oltre che nei Grigioni, in nove cantoni della Svizzera tedesca (BE, BL, LU, NW, UR, SO, SZ, ZG, ZH) e in tre cantoni romandi (FR, GE, JU).

Gli elettori grigionesi sono chiamati a esprimersi sulla costruzione di un nuovo centro cantonale di formazione per la protezione civile in località Meiersboden, nel comune di Churwalden, vicino a Coira.

Nel canton Berna e nel canton Giura si vota per il trasferimento della città di Moutier dal canton Berna al Giura. I votanti dei due cantoni si esprimono contemporaneamente sul Concordato che stabilisce i termini e le condizioni per il passaggio.

Mentre nel canton Zugo si torna a votare sulla trasparenza del finanziamento dei partiti, dopo che i risultati dello scrutinio dello scorso giugno erano stati annullati per irregolarità nello spoglio delle schede.

Gli elettori di Basilea Campagna decidono sulla moratoria per medici.