Oggi giornata di votazioni federali e cantonali

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Urne aperte fino a mezzogiorno oggi in Svizzera per votare sui quattro oggetti federali e per le votazioni in otto cantoni.

A livello federale i cittadini sono chiamati ad esprimersi sulle iniziative popolari per premi meno onerosi (PS), per un freno ai costi sanitari (Centro) e “Per la libertà e l’integrità fisica”, che mira fra le altre cose a vietare l’obbligo di vaccinazione. Altro oggetto nazionale è la modifica della legge federale sull’energia che mira ad un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

I votanti sono interpellati anche su temi di carattere cantonale, oltre che in Ticino, in cinque cantoni della Svizzera tedesca (AG, BL, SH, SZ, ZG) e in due cantoni romandi (FR, GE).