Oggi al via la 79esima edizione del Locarno Film Festival

Keystone-SDA

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Si apre oggi pomeriggio la 79esima edizione del Locarno Film Festival con il cineconcerto dell'OSI che accompagnerà il film muto "The General" di Buster Keaton e Clyde Bruckman. Questa sera in Piazza Grande verrà premiata l'attrice italiana Isabella Rossellini.

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(Keystone-ATS) L’abituale cineconcerto in collaborazione con l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), diretta da Philippe Béran, si terrà alle 15:30 al Palexpo FEVI.

A debuttare a partire dalle 14:00 sarà anche la retrospettiva dedicata alla lista nera e alla sinistra hollywoodiana durante il maccartismo.

Storia di famiglia

All’apertura ufficiale in serata sarà presente anche la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Quando calerà il sole, gli occhi saranno puntati sul grande schermo di Piazza Grande dove alle 21:30 verrà proiettato il film “Les yeux verts” del duo di registi francesi Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. La pellicola racconta la storia di una bambina irachena che vive in Francia con la sua famiglia. Il fratello cade in un sonno profondo quando annunciano la loro espulsione.

La proiezione sarà preceduta dalla consegna dell’Excellence Award all’attrice e regista italiana Isabella Rossellini.

Diciassette film in lizza per il Pardo d’Oro

Negli 11 giorni della kermesse verranno presentati 233 film, un numero in aumento – complice un record di 7’759 pellicole pervenute. Saranno 103 le prime mondiali. I film svizzeri in programma sono 28, più otto coproduzioni.

A contendersi il Pardo d’Oro, premio più ambito della rassegna, ci sono 17 pellicole. Fra di esse c’è anche una coproduzione elvetica, “O Jacaré” del regista svizzero-portoghese Basil Da Cunha. Si tratta dell’ultimo capitolo della trilogia dedicata alla vita nel quartiere Reboleira alla periferia di Lisbona, nel frattempo scomparso. Da Cunha aveva presentato rispettivamente il primo e il secondo film, “O fim do mundo” (2019) e “Manga D’Terra” (2023), proprio nel Concorso internazionale.

La giuria del Concorso internazionale è presieduta dal regista belga Fabrice Du Welz. Il Locarno Film Festival si tiene fino al 15 agosto.