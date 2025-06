Ocse vede crescita meno forte in Svizzera, è conseguenza di Trump

Keystone-SDA

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) corregge sensibilmente al ribasso le previsioni sulla crescita svizzera, sulla scia del rallentamento globale causato dalle politiche dell'amministrazione del presidente americano Donald Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando al rapporto sull’intera economia mondiale diffuso stamani a Parigi il prodotto interno lordo elvetico (Pil) salirà dell’1,1% quest’anno, a fronte dell’1,4% pronosticato in precedenza. L’espansione potrà poi inoltre beneficiare solo di una lieve accelerazione nel 2026, con una progressione del Pil pari all’1,2% (1,9% nel precedente pronostico).

Secondo l’Ocse la congiuntura elvetica sarà alimentata dalla domanda interna, con gli aumenti dei salari reali e dell’occupazione che sosterranno i consumi. Il quadro è invece più fosco per le esportazioni, che risentono della frenata economica planetaria e dei dazi decisi dal governo statunitense. Ulteriori rischi vengono intravisti sul fronte dei cambi: le controversie commerciali potrebbero rafforzare il franco, cosa che indebolirebbe ulteriormente l’export.

A detta degli esperti dell’organismo con sede a Parigi l’inflazione nella Confederazione si attesterà allo 0,3% nel 2025 e allo 0,6% nei dodici mesi successivi, rimanendo quindi nell’ambito della stabilità dei prezzi che la Banca nazionale svizzera (BNS) ritiene essere compresa fra lo 0% e il 2%.

Come di consueto l’Ocse avanza anche delle raccomandazioni all’indirizzo del mondo politico. Una riduzione degli ostacoli amministrativi potrebbe portare a maggiori investimenti da parte delle imprese, affermano gli specialisti dell’organizzazione. Questo vale in particolare per il settore delle energie rinnovabili, dove sarebbero utili procedure di autorizzazione più rapide.