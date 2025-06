Obi acquisisce altre due filiali Do it + Garden

Keystone-SDA

OBI Svizzera ha acquisito due ulteriori filiali Do it + Garden da Migros. In questo modo lo specialista tedesco di bricolage prosegue la sua espansione in terra elvetica.

(Keystone-ATS) Dal primo settembre di quest’anno OBI entrerà a far parte delle sedi Do it di Stans (NW) e Steinhausen (ZG), si legge in un comunicato odierno. A inizio anno era stata annunciata l’integrazione delle filiali di Carouge (GE) e Nyon (VD). Non sono stati resi noti dettagli finanziari.

I negozi di Stans e Steinhausen proseguiranno sotto il marchio Do it + Garden fino a fine giugno. In seguito verrà effettuata una ristrutturazione, con la riapertura prevista a fine ottobre. Le filiali OBI in Svizzera diventano così 13.

Al personale, inclusi gli apprendisti, viene garantita la continuità lavorativa.

Le rimanenti 30 filiali Do it + Garden chiuderanno definitivamente i battenti per fine giugno. Per alcuni singoli punti vendita sono ancora in corso trattative.