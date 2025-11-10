Oberbipp (BE): incendio in casa plurifamiliare; morto un bambino

Keystone-SDA

Un bambino è morto e due altre persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa plurifamiliare di Oberbipp (BE).

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota la polizia cantonale bernese, precisando che diversi altri inquilini sono stati esaminati sul posto perché sospettati di intossicazione da fumo. L’edificio ha subito danni ingenti e al momento non è più abitabile.

Poco dopo le 02.20, le forze dell’ordine sono state informate che il tetto di un’abitazione aveva preso fuoco. Giunti rapidamente sul posto, una sessantina di pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio solo dopo diverse ore di intervento, ha precisato la polizia.

All’interno del condominio è stato trovato il bambino privo di vita. Secondo le autorità, ci sono indizi concreti sulla sua identità, ma la vittima non è ancora stata formalmente identificata. Le due persone ferite sono invece state trasportate in ospedale. Altre diciassette, che si trovavano nell’edificio al momento dello scoppio dell’incendio, hanno dovuto essere sfollate. Per precauzione, sono state evacuate anche tre abitazioni vicine. Nel frattempo sono state trovate soluzioni di ricollocamento con il sostegno del comune.

Sul posto è inoltre intervenuto il Care Team del canton Berna per prestare supporto psicologico ai presenti, prosegue la nota. La polizia cantonale ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze e le cause esatte dell’incendio.