O’Leary confermato Ceo di Ryanair fino al 2032

Keystone-SDA

Condividi

Michael O' Leary resta alla guida di Ryanair fino all'aprile del 2032. Lo annuncia il gruppo irlandese che sottolinea come la conferma giunge "dopo mesi di negoziati con (...) O' Leary e un ampio coinvolgimento dei maggiori azionisti del gruppo".

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il nuovo contratto – si legge in una nota – include un modesto stipendio annuo e un bonus annuale limitato”. Il manager avrà diritto a una nuova opzione di acquisto una tantum su 10 milioni di azioni ordinarie.

A condizione che resti alle dipendenze del gruppo fino all’aprile 2032, le opzioni saranno esercitabili a 27 euro (65 dollari per i certificati Adr Usa), pari al prezzo di mercato prevalente delle azioni antecedente il recente calo dovuto alla guerra in Iran, solo se l’utile netto annuale di Ryanair crescerà oltre 4 miliardi di euro (ai fini della maturazione completa) oppure se il prezzo delle azioni ordinarie supererà i 42 euro (102 dollari per gli Adr Usa) per 28 giorni consecutivi entro il 31 marzo del 2032. Obiettivi che, secondo il presidente di Ryanair Stan McCarty sono “molto ambiziosi” e “creerebbero un valore aggiuntivo sostanziale per tutti gli azionisti”.