Nyt: Khamenei avrebbe ordinato "nessuna pietà" verso manifestanti

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, avrebbe dato ordine alle forze di sicurezza di "schiacciare" le proteste "con ogni mezzo necessario" e di "non avere pietà" verso i manifestanti.

(Keystone-ATS) È quanto pubblica il quotidiano statunitense The New York Times citando fonti governative di Teheran.

Secondo le cifre fornite da alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani il bilancio delle vittime della repressione relative all’8 e al 9 gennaio sarebbe di oltre 30mila morti.

Il governo iraniano aveva reso noto mercoledì il primo bilancio ufficiale delle vittime, con 3’117 morti di cui 2’427 civili e membri delle forze di sicurezza e il restante “terroristi”.