Nyt, intesa Groenlandia prevede il controllo Usa di piccole zone

Keystone-SDA

L'accordo raggiunto sulla Groenlandia prevederebbe la cessione agli Stati Uniti della sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese, dove gli Usa potrebbero costruire basi militari.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo rivelano tre alti funzionari al New York Times paragonando la situazione a quella delle basi della Gran Bretagna a Cipro, considerate territorio britannico.

L’idea, hanno riferito i funzionari, è stata del segretario generale della Nato Mark Rutte, che “ci stava lavorando da un po’”. Si tratterebbe di un compromesso che la Danimarca è disposta ad accettare.

Lo stesso Rutte ha detto però all’Afp che resta ancora molto lavoro da fare sulla Groenlandia, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo quadro per disinnescare le tensioni a seguito dei colloqui. “Penso che ci sia stato un incontro molto positivo”, ha comunque commentato l’olandese ieri sera dal Forum economico mondiale di Davos (GR).

Alla domanda di Fox News se la Groenlandia rimarrà sotto la sovranità danese in base al futuro accordo, Rutte ha risposto che l’argomento “non è stato discusso” con Trump. “È concentrato su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi”, ha aggiunto.

Dal canto suo, la Casa Bianca ha confermato che i dettagli dell’accordo quadro devono ancora essere definiti “da tutte le parti coinvolte” e che verranno resi noti in seguito.

“Se questo accordo andrà in porto, e il presidente è molto fiducioso che accadrà, gli Stati Uniti raggiungeranno tutti i loro obiettivi strategici in relazione alla Groenlandia, a costi molto contenuti e per sempre”, ha affermato la portavoce Karoline Leavitt.