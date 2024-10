Nyt, Bill Gates ha donato 50 milioni a sostegno di Harris

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Bill Gates ha donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene Kamala Harris. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. In alcune conversazioni private, Gates si sarebbe detto preoccupato per una seconda presidenza di Donald Trump.

“Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la sanità, ridurre la povertà e combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Questa elezione è diversa con il suo significato senza precedenti per gli americani e i più deboli al mondo”, ha detto Gates al New York Times senza confermare la sua donazione.