NYT, Biden lasci per scoraggiare minaccia Trump

(Keystone-ATS) L’editorialista del New York Times Thomas Friedman ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di abbandonare la corsa presidenziale “per dare all’America la massima possibilità di scoraggiare la minaccia di Trump a novembre”.

“Donald Trump rappresenta una minaccia troppo grave per l’America. I democratici hanno bisogno di un candidato che possa unire il Paese e articolare una visione convincente per esso”, ha scritto l’editorialista.

In un articolo per il New York Times Thomas, Friedman ha definito il primo dibattito presidenziale tra l’attuale capo di Stato Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump un “momento straziante nella politica della campagna presidenziale americana”, aggiungendo che il Partito Democratico dovrebbe “mettere gli interessi del Paese al primo posto e annunciare” la sostituzione di Biden, e avviare “un processo pubblico affinché diversi candidati democratici competano per la nomina”.

Friedman ha spiegato che “il mondo ha bisogno di un’America al suo meglio, guidata dai suoi migliori”, e che un Joe Biden più giovane sarebbe stato il leader adatto, anche se agli occhi di Friedman l’attuale presidente ha ormai fatto definitivamente “il suo tempo”.

L’editorialista del NYT ha poi descritto ciò che, a suo dire, il candidato presidenziale democratico dovrebbe offrire: “una descrizione avvincente di dove si trova il mondo in questo momento e una visione avvincente di ciò che l’America può e deve fare per continuare a guidarlo: moralmente, economicamente e diplomaticamente”.