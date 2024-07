Nyt, ‘Biden sta valutando se continuare la corsa’

(Keystone-ATS) Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla presidenza. Lo ha ammesso lui stesso con un suo alleato, secondo quanto riportato dal New York Times. La Casa Bianca smentisce categoricamente.

Biden avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che può continuare il lavoro.

Il presidente, ha riferito l’alleato di Biden al New York Times, sa che le sue prossime apparizioni, inclusa l’intervista a Abc, devono andare bene.

L’ammissione di Biden è la prima indicazione che il presidente stia seriamente considerando se può riprendersi dopo la devastante performance del dibattito. Un consigliere di Biden ha messo in evidenza con il New York Times che il presidente è “ben consapevole delle difficoltà politiche che si trova ad affrontare”.

Biden sta contattando lentamente i leader democratici e avrebbe detto ad almeno una delle persone a lui più vicina di essere aperto alla possibilità che il suo piano di andare avanti dopo la sua performance al dibattito potrebbe non funzionare.

“Assolutamente falso”

Non si è fatta attendere la reazione della Casa Bianca. L’articolo del New York Times è “assolutamente falso”. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, negando di fatto che Joe Biden stia considerando di abbandonare la corsa alla presidenza. “È assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto”, ha scritto Bates su X.