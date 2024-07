Nyt, ‘Biden sta accettando l’idea di lasciare la corsa’

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Persone vicine a Joe Biden hanno riferito al New York Times che il presidente “sta accettando la possibilità di dover lasciare la corsa”.

Una di queste persone ha riferito che “la realtà sta prendendo il sopravvento” e che non sarebbe una sorpresa se Biden facesse presto un annuncio sul ritiro. Tutte le persone che hanno parlato con il New York Times hanno descritto la situazione come “estremamente delicata”.

“Siamo vicini alla fine”, è stata invece la descrizione fornita a Nbc da una fonte dell’entourage politico di Biden, fra le richieste pressanti al presidente per lasciare e le donazioni in calo. Fra lo staff di Biden, c’è la “palpabile sensazione” che le cose siano cambiate e anche alcuni dei suoi più agguerriti sostenitori ritengono ormai che il presidente possa farsi da parte.

Biden – che secondo dati interni perderebbe in tutti gli Stati in bilico e non solo – sta facendo “un esame di coscienza”, riferiscono dal canto loro le fonti riportate dalla Reuters, mentre per un governatore democratico citato dalla alla Cnn, “il presidente non può andare avanti ancora a lungo” e “le prossime 72 ore saranno cruciali”. “È ormai una questione di quando, e non se, si ritirerà dalla corsa presidenziale”, rincara la dose il Wall Street Journal.

Anche big del partito come Nancy Pelosi e i mega donatori dem sono convinti che Biden sia vicino ad ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, rivelano il Financial Times e il Washington Post. Aumentano pure gli inviti interni a farsi da parte: gli ultimi quelli del senatore del Montana Jon Tester e del deputato californiano alla Camera Jim Costa.

In caso di cambio in corsa, tre gli scenari possibili: il ritiro di Biden senza dare l’endorsement alla sua vice Kamala Harris, lasciando la decisione ai delegati della Convention di Chicago con delle mini primarie; l’appoggio alla sua vice ma lasciando aperta la porta a soluzioni alternative; le dimissioni da presidente, che garantirebbe alla Harris di prendere il suo posto e di correre da “incumbent”.

Intanto il presidente si è reso protagonista di una nuova gaffe, il cui video sta diventando virale sui social. Si tratta di una clip dell’intervista di due giorni fa a Bet news quando, non ricordandosi il nome del suo segretario della Difesa Lloyd Austin, lo ha chiamato “the black man”, “il nero”.