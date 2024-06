Nvidia vola con IA, è la società che vale di più al mondo

(Keystone-ATS) Il colosso dei semiconduttori Nvidia sale del 3,7% a Wall Street e supera Microsoft e Apple divenendo per la prima volta la società che vale di più al mondo, 3’332 miliardi di dollari, grazie al boom dell’intelligenza artificiale (IA).

Il balzo della domanda di chip per l’IA spinge da mesi Nvidia, che meno di due anni fa valeva 300 miliardi ed era concentrata nella produzione di chip per i videogiochi. La società californiana invece è ora diventata un punto di riferimento per l’intelligenza artificiale e, a Wall Street, i suoi titoli hanno guadagnato il 3’290% negli ultimi cinque anni. Solo dall’inizio dell’anno i suoi titoli sono saliti del 173%, mostrando l’ottimismo degli investitori per la nuova tecnologia, per la quale i suoi chip sono considerati un po’ come l’oro che sta alla base.

Il boom dell’intelligenza artificiale non preoccupa al momento gli analisti. “Se qualcuno pensa alla bolla tecnologica degli anni 2000 si sbaglia”, affermano non intravvedendo alcun motivo di preoccupazione considerato che la corsa all’IA è dominato da colossi del calibro di Microsoft, Meta, Google, Amazon e Apple. Pur senza prevedere il peggio, qualche scettico sul rally di Nvidia c’è: “è una società fantastica ma un aumento del 40% in un mese non è normale”, spiega Ted Mortonson di Baird parlando con il “Financial Times”.

Fondata nella Silicon Valley 30 anni fa per scommettere sull’IA quando ancora era un miraggio, il colosso sta capitalizzando sulla sua visione lungimirante: i suoi chip sono usati in molte applicazioni di intelligenza artificiale, inclusa ChatGPT, e i suoi modelli di chip sono divenuti essenziali per lo sviluppo di sistemi di IA generativa capaci di creare testi e immagini che somigliano molto a quello che un essere umano può produrre.

Nvidia controlla l’80% del mercato dei semiconduttori per l’IA e la sua volata ha consentito al suo co-fondatore e amministratore delegato Jensen Huang di accumulare una fortuna da 117 miliardi, affermandosi come l’11esimo uomo più ricco al mondo. Anche se i paperoni Elon Musk e Jeff Bezos sono ancora lontani, Huang potrebbe raggiungerli se Nvidia continuasse a correre alla recente velocità.