La televisione svizzera per l’Italia

Nuovo scandalo su razzismo polizia Gb, l’ira di Starmer

Keystone-SDA

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha invocato oggi provvedimenti "pesanti" dopo l'ennesimo scandalo che ha investito la Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard), principale corpo di polizia del Regno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Le dichiarazioni arrivano dopo che un’inchiesta della Bbc ha rivelato aperte manifestazioni di razzismo, misoginia e islamofobia fra le sue file.

“Non ho visto ancora le registrazioni – ha detto il premier laburista, incalzato dai giornalisti britannici a Copenaghen – ma dalle descrizioni si tratta di qualcosa scioccante”. Starmer ha poi elogiato l’organismo disciplinare delle forze dell’ordine per aver annunciato subito un’indagine interna a vasto raggio, ma ha avvertito che “la risposta deve essere robusta”.

L’inchiesta della Bbc, mandata in onda ieri sera dal programma investigativo Panorama, si fonda sul lavoro sotto copertura di un reporter infiltratosi per mesi fra i ranghi della polizia nella capitale.

Ed è culminata in un video girato nel commissariato londinese di Charing Cross in cui sono raccolte affermazioni di agenti e funzionari di chiaro sapore razzista e sessista, oltre che di esaltazione dell’uso della forza contro sospetti o manifestanti: incluso i riferimenti alla possibilità di poter “piantare una pallottola nella testa” degli stranieri che violano la durata dei visti; la descrizione dei migranti musulmani di Paesi quali Algeria o Somalia come “feccia”; l’irrisione delle denunce di abusi o violenze sessuali di alcune donne.

Mark Rowley, comandante di Scotland Yard richiamato negli anni scorsi alla guida del dipartimento per far fronte a una serie di scandali precedenti, sfociati persino nel coinvolgimento di singoli poliziotti in omicidi o stupri, ha bollato questi comportamenti come “orrendi e criminali”, promettendo tolleranza zero. Mentre la ministra dell’Interno, Shabana Mahmood, e il sindaco di Londra, Sadiq Khan, le due autorità politiche che sovrintendono alla Met Police (la quale ha compiti sia nazionali, sia cittadini), hanno definito “disgustoso e tossico” il contesto esposto dalla Bbc.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR