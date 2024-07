Nuovo scandalo in Perù per Boluarte, emersi conti non dichiarati

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) Un nuovo scandalo coinvolge la presidente del Perù, Dina Boluarte, che non avrebbe dichiarato tutti i suoi conti bancari al fisco. È quanto emerge da un rapporto della Contraloría (Corte dei Conti) dove si chiede anche al capo dello Stato un chiarimento sull’origine dei fondi non dichiarati. Il processo di revisione della dichiarazione giurata a cui sono tenuti tutti gli alti funzionari del governo era stato avviato dopo lo scandalo degli orologi Rolex trovati in possesso di Boluarte e che la presidente dichiarò di avere “in prestito”. Dalla revisione della dichiarazione della presidente – riferisce il capo dell’ufficio revisore Nelson Shack in un’intervista all’emittente ‘Rpp’ – emergerebbero significative incongruenze tra le entrate dichiarate e le spese effettuate mentre non figurerebbero conti a lei cointestati. “È stato rilevato che la presidente ha dichiarato meno conti di quanti ne abbiamo rilevati nel sistema finanziario nazionale, e ciò ha portato a un presunto squilibrio patrimoniale”, ha affermato Shack sottolineando che “la Contraloría ha quindi chiesto al capo dello Stato una spiegazione documentata del motivo per cui non ha menzionato quei conti sollecitando anche un chiarimento sulla loro origine”.